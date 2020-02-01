Пермь: новости дня
13:21 | 19.02.2020
Информационные технологии позволят создать модель развития инфраструктуры Пермского края
В рамках исследования будет проведен анализ обезличенных данных сотовых операторов. В частности, будут изучены пол, возраст и динамика численности туристов из зарубежных стран и из регионов России, которые приезжают в Пермский край, их предпочтения. Измеряются ключевые характеристики турпотока: территория проживания, места «притяжения» гостей, длительность их пребывания, динамика посещаемости различных локаций в регионе.
Также будут изучены демографическое состояние и изменения структуры и численности населения Перми и края с 2018 по 2020 годы, проанализирована самодостаточность территорий по занятости проживающего на них населения, трудовая маятниковая миграция между муниципальными образованиями внутри региона и из Прикамья в Москву, Московскую область и другие регионы.
«Технология Big Data открывает принципиально новые возможности во всех сферах деятельности. На основе такого машинного анализа уже строятся модели развития транспортной, туристической или социальной инфраструктуры крупнейших городов мира. Пермский край все больше переходит на такие современные сервисы и в деятельности госорганов. Используя геоаналитику оператора, мы намерены получить оперативную и актуальную информацию по турпотокам, что поможет в планировании дальнейшего развития региона», — сообщил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.
Контракт на проведение исследования выиграла компания «Мегафон». Сначала системы оператора зафиксируют статистику по нагрузке на базовые станции, затем облачная платформа анализирует эту информацию и составит картину туристических потоков в виде отчетов, которые аналитики компании представят в министерство информационного развития и связи Пермского края.
«В Пермском крае мы заключили один из масштабнейших контрактов по геоаналитике для туризма с глубокой исследовательской работой. Мы предоставляем актуальную и высоко детализированную статистику, которую невозможно получить при использовании теоретических выкладок или данных переписи населения. Наша геоаналитика уже доказала свою эффективность при планировании транспортных развязок в регионах, совершенствовании городской инфраструктуры, например, в Тюмени. Уверен, что теперь и Пермский край сможет использовать эти данные для привлечения инвестиций и повышения уровня жизни населения», — отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.
Отметим, что регион активно занимается внедрением технологий Big Data в сферу государственного управления, в частности, анализ больших данных необходим для формирования аналитической информации по успеваемости учеников региона и ее зависимости от программ дополнительного образования. Технологии больших данных также заложены в проекты «Умного города», цифровизацию здравоохранения.
© «Вечерние ведомости»
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