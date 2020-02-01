В районах Перми завершили работу ледовые городки

12:27 | 19.02.2020

Во всех районах города перед Новым годом были открыты ледовые городки разной тематики, они пользовались популярностью у жителей. Сейчас пришло время демонтировать ледовые комплексы. Главный ледовый городок на эспланаде временно закрыт из-за потепления, планируется, что 22 февраля он продолжит работу.



Как рассказали в администрации Дзержинского района Перми, ледовый городок «Навстречу Победе», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, работал в сквере им. Дзержинского. Демонтаж городка уже идет, работы завершатся 20 февраля.



Ледовый городок в саду им. Миндовского Индустриального района в этом году был посвящен теме «Транспорт Пермского края». Здесь также начался демонтаж ледовых фигур.



В Кировском районе в этом году работало 2 ледовых городка. Демонтаж ледового городка «Животные лесов Пермского края» в парке культуры и отдыха «Счастье есть» уже идет. Также в администрации Кировского района пояснили, что у Дворца культуры «Урал» городок будет работать до 24 февраля, демонтаж запланирован с 25 по 27 февраля



В Мотовилихе ледовый городок работал в сквере им. Розалии Землячки. Небольшие городки были организованы в микрорайоне Вышка-2 и около Мотовилихинского пруда. В сквере Розалии Землячки работы по демонтажу планируется завершить до 20 февраля. Также до 23 февраля будут демонтированы другие новогодние атрибуты: иллюминация, елка, каток у Цирка. Ледовый городок на территории УДС «Молот» будет убран до 23 февраля.



В Свердловском районе ледовый городок традиционно был открыт на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова. Новогодняя ель была окружена ледовыми объектами: входной группой, горками, лабиринтом, все они уже демонтированы.



В Орджоникидзевском районе ледовый городок работал в парке культуры и отдыха им. Чехова. Он был посвящен 80-летию Орджоникидзевского района. По данным администрации Орджоникидзевского района, ледовые городки, расположенные в Заозерье и в парке им. Чехова, будут демонтированы на этой неделе в срок до 20 февраля. В микрорайоне Бумажник демонтаж ледового городка запланирован на 26 февраля.



Ледовый городок в поселке Новые Ляды был расположен на площади перед клубом «Юбилейный» по улице Мира, 1. Начался его демонтаж.



Главный ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» на эспланаде временно закрыт для посещений в связи с установлением плюсовой температуры воздуха. В это время можно покататься на коньках и горке для сноутьюбинга. Планируется, что комплекс возобновит работу 22 февраля, в субботу, и будет работать в выходные по привычному графику: с 10:00 до 23:00, если позволит погода.

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