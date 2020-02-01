Пермские депутаты поддерживают общественников

17:33 | 18.02.2020

На комитете Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту депутаты предложили внести изменения в перечень арендаторов муниципального имущества, в частности, включить в перечень Пермскую региональную организацию по содействию и реализации прав граждан на защиту семьи, материнства и детства «Территория семьи». В соответствии с решением Пермской городской Думы от 27.08.2019 № 190 арендаторы имеют право на получение в 2020 году преференции в виде скидки по арендной плате.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов рассказал, что на заседании рабочей группы в январе 2020 года была рассмотрена и принята заявка организации на предоставление преференции в отношении нежилого помещения на ул. Елькина, 45 в Свердловском районе.



«Территория семьи» – это организация, которая зарекомендовала себя как общественно активная, ведет колоссальную работу по поддержке детей и семьи, женщин, подвергшихся насилию, обеспечивает их условиями проживания, работает с детьми, выиграла 3 президентских гранта и, кроме того, отремонтировала помещение за свой счет. Думаю, принимая во внимание их социальную деятельность, мы должны их поддержать», – отметил Алексей Грибанов.



Председатель комитета Наталья Рослякова и члены комитета поддержали проект единогласно. Администрация должна по итогам исполнения бюджета города за первое полугодие 2020 года скорректировать объем доходов бюджета на объем предоставленных преференций от сдачи в аренду имущества.

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