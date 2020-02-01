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14:31 | 18.02.2020

Пермский край вошел в топ-25 рейтинга инвестпривлекательности регионов

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало седьмой рейтинг инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2019 года. В него вошли все 85 субъектов Российской Федерации. При этом в половине российских регионов было зафиксировано снижение инвестиционной активности. Пермский край улучшил свои показатели и вошел в категорию регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.

Напомним, по итогам 2018 года Пермский край входил в категорию регионов со средней инвестиционной привлекательностью. Как пояснили в региональном Агентстве инвестиционного развития, одной из ключевых задач региональной власти является формирование благоприятных условий для дальнейшей реализации инвестиционных программ и расширения деятельности компаний.

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2019 года на развитие экономики и социальной сферы региона было направлено более 181,3 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 16,5%. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за девять месяцев 2019 года составил почти 139,5 млрд рублей, или 12,1% к уровню аналогичного периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

В настоящее время в Пермском крае реализуется ряд инвестиционных проектов с созданием более 23 тысяч рабочих мест. Текущие инвестиции в основной капитал идут как на модернизацию действующего производства, так и на создание нового. Это, в свою очередь, позволяет создавать новые рабочие места, снижать издержки производства, тем самым улучшать конкурентные преимущества предприятий Пермского края. В регионе развит институт СПИК – на сегодняшний день заключено 17 специнвестконтрактов. Также в Пермском крае 28 инвестпроектов имеют статус «приоритетных» и находятся на сопровождении Агентства инвестиционного развития региона.

Напомним, в регионе реализуется сразу несколько крупных промышленных проектов. Например, ведется строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» ПАО «Метафракс» в Губахе, работы планируется завершить в этом году, а начать производство - в следующем. ПАО «Уралкалий» реализует 4 специальных инвестиционных контракта. В прошлом году 9 проектам был присвоен статус приоритетных. В том числе строительство тепличного комплекса «Пермский» площадью 24 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Чусовского городского поселения Пермского края (ООО ТК «Пермский»); строительство гостиничного комплекса 4-5 звезд на ул. Окулова, 14; строительство социального жилья в 12 территориях Пермского края.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России публикуется НРА ежегодно с 2013 года. Инвестпривлекательность региона определяется в рейтинге с учетом совокупности факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории данного региона. Среди таких факторов – географическое положение и природные ресурсы, основные характеристики трудовых ресурсов, уровень развития региональной инфраструктуры, масштабы и состояние внутреннего рынка региона, производственный потенциал региональной экономики, институциональная среда и социально-политическая стабильность, финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий.

Для оценки перечисленных факторов использовались статистические показатели, опросы предпринимательского сообщества, экспертные оценки.

© «Вечерние ведомости»

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