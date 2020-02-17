Фонд капремонта приведет в порядок пермский «Дом ученых»

12:25 | 18.02.2020

Фонд капитального ремонта объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации по ремонту фасада архитектурного памятника «Дом ученых» по адресу Комсомольский проспект, 49 в Перми. Готовую документацию подрядчик должен предоставить в Фонд не позднее 1 февраля 2021 года. Максимальная стоимость контракта составляет 5 млн рублей. Аукцион состоится 16 марта.



«Дом ученых» относится к памятникам культурного наследия регионального значения. Задача фонда – сохранить архитектурный облик памятника. Разработанная проектно-сметная документация должна пройти историко-культурную экспертизу в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края», – сообщил генеральный директор Фонда капительного ремонта Дмитрий Баранов.



До конца следующего года в Перми планируется отремонтировать три многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия и расположенных по адресам: Комсомольский проспект, 49, ул. Куйбышева, 7, ул. Екатерининская, 51.



Всего на Комсомольском проспекте до конца 2022 года Фонд капитального ремонта отремонтирует 45 многоквартирных домов. В домах будут отремонтированы крыши, фасады и фундаменты. При этом ремонт фасадов Фонд проведет за счет средств бюджета города Перми.

«Дом ученых» построен в 1955 году по проекту архитектора Д. Я. Рудника для сотрудников Пермского государственного университета. «Дом ученых» принят под охрану государства 20 мая 1993 года как памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

© «Вечерние ведомости»