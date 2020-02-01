В Перми стартовал проект «Семейные отряды волонтеров Победы»

18:34 | 17.02.2020

17 февраля прошла первая встреча организаторов проекта с представителями школ и детских садов, Советом ветеранов, администрацией Индустриального района. Инициаторами выступили региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» Пермского края и первый заместитель председателя Пермской городской Думы, депутат по округу № 6 Дмитрий Малютин. Координатор проекта – член Молодежного парламента города Перми Александр Борисов.



Проект «Семейные отряды волонтеров Победы» нацелен на вовлечение семей в организацию мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта пройдет конкурс «9 добрых дел до 9 мая». Также в планах Семейных отрядов изготовление своими руками подарков для ветеранов войны, конкурс на лучшую статью о ветеране и конкурс видеороликов, квест «Вклад Молотовской области в Великую Победу», субботник по благоустройству памятных мест.



«Мы хотим сегодня, чтобы личные истории о военных днях объединились в одну общую историю Победы. Для этого создан проект «Семейные отряды волонтеров Победы». Главная задача - сплотить семью, показать, на что она способна как команда. И, конечно, воспитать в детях уважение к старшему поколению через пример родителей. Подобного опыта еще не было в России», - подчеркнул Дмитрий Малютин.



«Волонтеры Победы – это всероссийское общественное движение, которое существует 5 лет, наши волонтеры есть в 47 странах. Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и пройти собеседование. Самые активные ребята попадают в наши ряды и имеют возможность помогать ветеранам, делиться опытом волонтерства, путешествовать», - отметила Дарья Белякова-Тихонова, региональный руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Пермского края.

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