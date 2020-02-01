Пермяки предлагают названия для транспортной карты

13:15 | 17.02.2020

За четыре дня голосования за лучшее название транспортной карты на портале «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/crowd/transport_card) приняли участие 607 человек, 424 идеи пермяков прошли модерацию. Прием заявок продолжится до 19 февраля.



13 февраля на портале «Управляем вместе» стартовало голосование за лучшее название транспортной карты. Оно проходит в два этапа – до 19 февраля жители Пермского края присылают свои варианты названий. В числе участников более 600 человек, 424 предложенных идеи прошли модерацию. Среди предлагаемых названий карты – «Попутная», «Транзитка», «Экономка», «Медвежонок», «Телепорт», «Perm pass», «Потапыч», «Е-карта» (единая карта для оплаты проезда), «Мята», «Разгуляй» (Первый трамвайный парк находился в Разгуляе), «Пармка» (в честь Перми Великой), «Мед», «Удобная», «Выручайка», «Поехали», «Союз» (так как объединяет несколько видов транспорта), «ПяТаК» (Пермская транспортная карта), «ПермячОК» и другие.



Второй этап пройдет с 20 по 26 февраля. В это время состоится голосование за лучшее название из предложенных жителями. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал.



Так, подобная карта в Санкт-Петербурге называется «Подорожник», в Москве - «Тройка».

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