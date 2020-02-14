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03:38 | 16.02.2020

Перекрестки Перми станут еще «умнее»

Министерство транспорта Пермского края совместно с администрацией Перми реализует проект по модернизации перекрестков и насыщению их интеллектом. Подана заявка на получение федерального финансирования в размере 200 млн рублей.

Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, первая ступень «умных перекрестков» уже давно существует в Перми. Она подразумевает наличие интеллектуальных контроллеров, имеющих возможность работать с датчиками транспортных потоков. Такие перекрестки также имеют централизованное управление и могут самостоятельно координироваться между собой. Сейчас в городе их около 150.

Модернизация, которая предстоит пермским перекресткам, заключается в насыщении их интеллектом, а именно – динамической транспортной моделью, которая может собирать информацию о транспортных потоках внутри города. Затем, в зависимости от этих потоков, на математической модели будет вырабатываться оптимальный режим работы светофоров, ими можно будет управлять в режиме реального времени. Причем не только светофорами, но и другими средствами управления, например, информационными табло, которые сообщают человеку о той или иной ситуации на дороге и управляют дорожным движением.

- Такой системы пока нет в Перми, и это задача, которую мы хотим реализовать в ближайшие несколько лет. Мы рассчитываем на то, что пермская агломерация будет участвовать в федеральном проекте по созданию таких интеллектуальных транспортных систем, соответствующая заявка уже подана, – отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Федеральное финансирование проекта предполагает выделение порядка 200 млн рублей на агломерацию. Этот проект реализует министерство транспорта Пермского края совместно с администрацией города Перми.

Кроме того, в Перми ведутся перспективные разработки «умных перекрестков», которые должны взаимодействовать с автомобилем. Это дорожная инфраструктура, которая взаимодействует с транспортом. Такая система рассчитана на будущее, а именно на беспилотный транспорт. Например, она позволит беспилотному автомобилю, приближающемуся к перекрестку, выйти с ним на связь по определенному протоколу и организовать скорость движения таким образом, чтобы автомобиль проехал на «зеленый». То есть, на подходе к перекрестку формируются «пачки» автомобилей, которые проезжают его на «зеленый», не притормаживая. Такая технология позволит значительно экономить время водителей.

Этот проект реализует пермская компания мониторинга транспорта «Форт-Телеком». Планируется испытать такую систему на трех перекрестках – шоссе Космонавтов и улицы Милиционера Власова, а также двух перекрестках на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Мира.

Такая система позволит создавать преимущество для общественного транспорта. Например, когда к перекрестку подъедет трамвай, информация об этом будет передаваться в систему. А затем она сможет принять решение о приоритетном пропуске трамвая по отношению к другим участникам дорожного движения. Также перекресток сможет пропускать машины спецслужб.

© «Вечерние ведомости»

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