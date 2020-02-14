Жители Прикамья помогут выбрать дизайн вокзала Пермь II

03:36 | 16.02.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочий выезд по ключевым инфраструктурным объектам проекта «Пермь – 300 лет на Каме». В частности, он ознакомился с концепцией строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Пермь II» и «Мотовилиха», а также с развитием прилегающих к ним территорий.



Строительство ТПУ «Пермь II» будет осуществляться за счет средств ОАО «РЖД» и предусматривает возведение нового единого комплекса ж/д вокзала и автотерминала по ул. Барамзиной и реконструкцию существующего здания вокзала по ул. Ленина. Здания старого и нового вокзала будут соединяться конкорсом - распределительным залом для пассажиров. Таким образом, транспортно-пересадочный узел соединит сразу несколько видов транспорта: автобусы, электрички, трамваи и поезда дальнего следования. Как рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин, при реконструкции ТПУ будет улучшена схема приема-отправления поездов пригородного и дальнего следования. Грузовое движение будет организовано по путям в центральной части станции.



В ТПУ «Пермь II» расположатся залы ожидания, комнаты отдыха, магазины и точки общепита. При этом облик нового здания вокзала повторит облик вокзала начала XX века. Глава Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание, что к обсуждению дизайна нового здания вокзала нужно привлечь жителей: «Хотелось бы проработать еще пару эскизов, чтобы было из чего выбирать, и представить их общественности. Не исключено, что мы остановимся на том, который уже разработан», - подчеркнул он.



Совершенствование транспортной сети Пермского края предусматривает строительство еще одного ТПУ — в районе площади Восстания. ТПУ «Мотовилиха» соединит краевой центр с северными и северо-восточными территориями Пермского края. Помимо ж/д-вокзала на нем также, как и на ТПУ «Пермь II», расположится автовокзал для пригородного и междугородного сообщений на вышеуказанных направлениях, остановочные пункты для городского автобусного и трамвайного сообщения, а также магазины и точки общепита.



Дмитрий Махонин обратил внимание, что с точки зрения транспортной доступности преобразование территории не может ограничиваться строительством вокзала, она должна развиваться комплексно. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов пояснил, что строительство ТПУ «Мотовилиха» тесно связано с развитием Соликамского тракта: расширение привокзального участка по ул. Соликамской, строительство удобных развязок у ТПУ «Мотовилиха» позволит разгрузить Соликамский тракт и уменьшить пробки на въезде на площадь Восстания. Кроме того, возведение магистрали ТР-53 через микрорайон Садовый облегчит транспортную доступность жителям микрорайона Висим в центр города.



Напомним, строительство обоих транспортно-пересадочных узлов планируется завершить к 2023 году. Их предполагается соединить скоростным трамваем, дорога из одного конца города в другой займет всего 15 минут. Это повысит транспортную доступность в центральном районе г. Перми, создаст комфортные условия пересадки и проезда пассажиров разными видами транспорта.

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