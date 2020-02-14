Пермь: новости дня
03:36 | 16.02.2020
Жители Прикамья помогут выбрать дизайн вокзала Пермь II
Строительство ТПУ «Пермь II» будет осуществляться за счет средств ОАО «РЖД» и предусматривает возведение нового единого комплекса ж/д вокзала и автотерминала по ул. Барамзиной и реконструкцию существующего здания вокзала по ул. Ленина. Здания старого и нового вокзала будут соединяться конкорсом - распределительным залом для пассажиров. Таким образом, транспортно-пересадочный узел соединит сразу несколько видов транспорта: автобусы, электрички, трамваи и поезда дальнего следования. Как рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин, при реконструкции ТПУ будет улучшена схема приема-отправления поездов пригородного и дальнего следования. Грузовое движение будет организовано по путям в центральной части станции.
В ТПУ «Пермь II» расположатся залы ожидания, комнаты отдыха, магазины и точки общепита. При этом облик нового здания вокзала повторит облик вокзала начала XX века. Глава Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание, что к обсуждению дизайна нового здания вокзала нужно привлечь жителей: «Хотелось бы проработать еще пару эскизов, чтобы было из чего выбирать, и представить их общественности. Не исключено, что мы остановимся на том, который уже разработан», - подчеркнул он.
Совершенствование транспортной сети Пермского края предусматривает строительство еще одного ТПУ — в районе площади Восстания. ТПУ «Мотовилиха» соединит краевой центр с северными и северо-восточными территориями Пермского края. Помимо ж/д-вокзала на нем также, как и на ТПУ «Пермь II», расположится автовокзал для пригородного и междугородного сообщений на вышеуказанных направлениях, остановочные пункты для городского автобусного и трамвайного сообщения, а также магазины и точки общепита.
Дмитрий Махонин обратил внимание, что с точки зрения транспортной доступности преобразование территории не может ограничиваться строительством вокзала, она должна развиваться комплексно. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов пояснил, что строительство ТПУ «Мотовилиха» тесно связано с развитием Соликамского тракта: расширение привокзального участка по ул. Соликамской, строительство удобных развязок у ТПУ «Мотовилиха» позволит разгрузить Соликамский тракт и уменьшить пробки на въезде на площадь Восстания. Кроме того, возведение магистрали ТР-53 через микрорайон Садовый облегчит транспортную доступность жителям микрорайона Висим в центр города.
Напомним, строительство обоих транспортно-пересадочных узлов планируется завершить к 2023 году. Их предполагается соединить скоростным трамваем, дорога из одного конца города в другой займет всего 15 минут. Это повысит транспортную доступность в центральном районе г. Перми, создаст комфортные условия пересадки и проезда пассажиров разными видами транспорта.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
03:42 | 16.02.2020
Прикамская саночница стала чемпионкой мира в спринте
03:40 | 16.02.2020
Определен подрядчик на проектирование детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми
03:39 | 16.02.2020
С 17 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях Перми будет восстановлен
03:38 | 16.02.2020
Перекрестки Перми станут еще «умнее»
03:36 | 16.02.2020
Жители Прикамья помогут выбрать дизайн вокзала Пермь II
20:05 | 15.02.2020
Пьяный водитель протаранил две машины на Березовском тракте
18:53 | 15.02.2020
Стало известно, сколько мэрия потратила на установку фонарей в сквере за Оперным театром
18:36 | 15.02.2020
В Нижнем Тагиле появится улица имени Изы Высоцкой
17:58 | 15.02.2020
В Екатеринбурге отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
15:00 | 15.02.2020
В столицу Урала впервые прибыла икона преподобного Иосифа Волоцкого
14:18 | 15.02.2020
Осужденный свердловчанин обратился в суд с требованием указать в приговоре его принадлежность к СССР
13:57 | 15.02.2020
В Екатеринбурге 200 спортсменов поборются за кубок ЦВО по лыжным гонкам
13:42 | 15.02.2020
В Екатеринбурге продают огромный коттедж за 65 миллионов рублей
12:53 | 15.02.2020
Пенсионер из Екатеринбурга хранил в своей квартире два ящика с патронами. Возбуждено уголовное дело
11:52 | 15.02.2020
Свердловский облсуд назначил дату заседания по делу Марины Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке
11:11 | 15.02.2020
Вратарь ХК «Автомобилист» Якуб Коварж перенёс операцию
11:00 | 15.02.2020
В Свердловской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
10:26 | 15.02.2020
Нынешняя зима в уральской столице станет самой тёплой за всю историю метеонаблюдений
09:51 | 15.02.2020
На Кипре на болельщиков «Урала» напала толпа фанатов в масках. Один человек пострадал
09:27 | 15.02.2020
Съехала последняя жительница дома, на месте которого построят новый зал филармонии
21:29 | 14.02.2020
В Свердловской области сгорел очередной автомобиль
21:10 | 14.02.2020
Пока глава города отсутствует, в мэрии Екатеринбурга назревает бунт
20:43 | 14.02.2020
К зданию ФСБ в Екатеринбурге вышли защитники фигурантов дела «Сети»* на одиночные пикеты
19:24 | 14.02.2020
В Екатеринбурге пять торговцев наркотиками в интернете отправятся за решетку на 20 лет
19:10 | 14.02.2020
Глава Пермского края: «Будущее – за рабочими профессиями»
18:57 | 14.02.2020
Идет подготовка проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ко второму чтению в Пермской городской Думе
18:50 | 14.02.2020
В этом году жители Прикамья получат еще один выходной
18:46 | 14.02.2020
Уровень преступности в Екатеринбурге растет
18:31 | 14.02.2020
Роспотребнадзор по Пермскому краю: карантин не будет продлен
18:28 | 14.02.2020
В обновленном микрорайоне Перми смогут жить около 18 тысяч человек
18:03 | 14.02.2020
В Екатеринбурге ликвидируют уралмашевскую свалку