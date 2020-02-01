Предприниматели Прикамья могут получить до 5 млн рублей на развитие бизнеса

19:14 | 14.02.2020

14 февраля стартовал конкурс на получение господдержки предпринимателей.



Специалисты краевого министерства промышленности совместно с центром «Мой бизнес» встретились с 300 предпринимателями Прикамья, которые смогут стать участниками конкурса на получение господдержки до 5 млн рублей. Подача заявок стартует 14 февраля.



«Конкурс на получение субсидий проходит в регионе уже в третий раз. По итогам двух прошлых лет господдержку получили 49 предпринимателей, на развитие предприятий из краевого бюджета было выделено более 181 миллиона рублей. Благодаря этому в регионе удалось создать 332 новых рабочих места», – говорит заместитель министра Екатерина Макаренко, которая стала одним из спикеров на встрече с бизнесменами.



Предприниматели, которые в 2019 году получили господдержку в виде субсидий, планировали создать 115 рабочий мест, по факту создано 196. Это говорит о реальной помощи предпринимателям в развитии бизнеса.



Консультации с бизнес-комьюнити эксперты в течение недели провели в Нытве, Соликамске, Кудымкаре, Чайковском, Чусовом и ЗАТО «Звездный». Рассказали предпринимателям о возможностях получения господдержки и условиях участия в конкурсе. Также речь шла о развитии социально предпринимательства в регионе и введении специального налогового режима для самозанятых. Встречи посетили более 300 представителей МСП. Кроме того, в центре «Мой бизнес» состоялись консультации для пермских предпринимателей, в которых участвовали около 200 человек.



«Среди участников конкурса субсидий присутствуют предприятия, которые работают на территории моногородов Пермского края, обеспечивают занятость инвалидов, выпускников детских домов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Региону жизненно необходимо интегрировать этих людей в социум, дать им возможность достойно зарабатывать», – говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 до 28 февраля. Победители могут рассчитывать на получение субсидий до 5 млн рублей в качестве компенсации до 50% затрат на модернизацию производства на монтаж оборудования, внесение первого взноса при заключении договоров с лизинговыми организациями.



В 2020 году одно из приоритетных направлений деятельности Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», в который входит краевые Корпорация развития МСП и Микрофинансовая организация, стало развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях и моногородах. Так в прошлом году общий объем предоставленной господдержки в виде поручительств для муниципальных образований края составил более полумиллиарда рублей. В лидерах Чусовой район – выделено 35 млн рублей.



Напомним, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку должно составить 6,5 тысячи.

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