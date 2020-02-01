Глава Пермского края: «Будущее – за рабочими профессиями»

19:10 | 14.02.2020

Количество компетенций, представленных на региональном чемпионате Worldskills Russia, увеличилось в 1,5 раза.



15 февраля глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил завод Шпагина, где проходит VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». В ходе осмотра площадок соревнований руководитель региона пообщался с участниками, оценил их навыки, встретился с экспертами.



«У ребят горят глаза. Видно, как они волнуются, но это здорово! Участники таких соревнований востребованы у работодателей. Их, что называется, «отрывают с руками» - найти хорошего специалиста средней специальности очень сложно. У нас есть много юристов и экономистов, но людей, которые могут работать на тракторе, умеют выложить плитку, выстроить стену из гипсокартона – их действительно не хватает. Будущее за этими молодыми людьми, будущее за этими профессиями!» - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Глава Прикамья поинтересовался у студента Савелия Кустова, планирует ли он остаться в регионе после окончания Пермского строительного колледжа. «Мне нравится жить в Пермском крае и мне хотелось бы приносить пользу здесь. Считаю, что правильно выбрал профессию – строительство востребовано. На соревновании я представляю специальность «Сухое строительство и штукатурные работы». Выбрал ее как дополнительный навык. Уверен в своих силах – это самая аккуратная работа у меня, которая когда-либо получалась», - сказал Савелий Кустов.



В ходе регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Пермского края свои силы в рабочих профессиях пробуют участники трех возрастных категорий: юниоры (14-16 лет), студенты (18-22 года) и профессионалы старше 50 лет. Среди учащихся профессиональных образовательных учреждений на чемпионат заявилось более 400 человек по 66 компетенциям. Юниоры соревнуются в 10 компетенциях, а участники категории «Навыки мудрых» – в 9 компетенциях.



«Сегодня в трех направлениях представлено более 80 компетенций, это на 30 компетенций больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что такие чемпионаты востребованы, мы будем и дальше их развивать», - отметил Дмитрий Махонин.



Компетенциями движения «Молодые профессионалы» сегодня охвачены треть специальностей и профессий в колледжах и техникумах Пермского края. Дмитрий Махонин обратил внимание на необходимость развития средних специальных образовательных учреждений в регионе. «Важно продолжить укомплектование наших техникумов. Нужно увеличить количество бюджетных мест. Мы всем этим будем заниматься», - заверил Дмитрий Махонин.



Уровень организации регионального этапа в Пермском крае высоко оценили эксперты чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». Основатель компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» Сергей Колчев (г. Москва) отметил удобство площадки и большой интерес к происходящему со стороны гостей и зрителей соревнований. «Здесь мало того, что видно, как проходят работы, можно еще попробовать, посмотреть и поучаствовать. Самое главное – не мешать участникам. Очень много подходят и спрашивают, как это работает», - пояснил Сергей Колчев.



Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», инициированный В. В. Путиным.

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