Пермь: новости дня
18:28 | 14.02.2020
В обновленном микрорайоне Перми смогут жить около 18 тысяч человек
Комплексное развитие микрорайона позволит решить сразу несколько насущных проблем жителей — возвести комфортный и безопасный жилой фонд, усовершенствование дорожно-транспортной сети, создание необходимой социальной инфраструктуры. По предварительным подсчетам в новом микрорайоне сможет жить порядка 18 тысяч человек.
Проект, в частности, предполагает снос существующих ветхих домов на ДКЖ и комплексную застройку территории. По словам первого заместителя председателя правительства Михаила Сюткина, сегодня в квартале сосредоточено 7% всего аварийного фонда Пермского края и все эти дома уже расселены. «Важно, что у нас здесь нам удалось совместить несколько задач национального проекта «Жилье и городская среда»: расселение жителей аварийных домов и реновация территории», - подчеркнул зампред.
Как отметил Михаил Сюткин, на данной территории планируется возвести 728 тысяч квадратных метров современного жилья, административных зданий и социальной инфраструктуры, в том числе 2 школы и 2 детских сада. Кроме того, в данном квартале планируется построить новый концертно-спортивный комплекс на 10 тысяч зрителей, где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также крупные культурные события.
Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что проект возведения ул. Строителей учитывает потребности населения нескольких микрорайонов Перми. Новая магистраль, по словам главы региона, решит застаревшие транспортные проблемы: здесь модернизируют трамвайную сеть, а дорога откроет еще один выезд на Красавинский мост. При этом важно грамотно организовать движение транспорта, в том числе общественного.
Напомним, на расселение аварийки в Пермском крае в прошлом году направлено 3,4 млрд рублей, 2,2 млрд из которых – средства национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджетов на расселение аварийного жилья в Прикамье предусмотрено более 26 млрд рублей.
Уже к концу следующего года на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В результате за счёт всех источников финансирования на 2020-2021 гг. предусмотрено 6,3 млрд рублей, что позволит расселить 9,7 тыс. человек или 140 тыс. кв. м.
Напомним, в Пермском крае реализуются все 12 национальных проектов. Детально с мероприятиями по каждому из них можно ознакомиться по ссылке: https://www.permkrai.ru/government/activity/national-projects/.
© «Вечерние ведомости»
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