«Фабрика карандашной дощечки» лишилась станков

18:56 | 13.02.2020

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы Березников и Усольского района арестовали станки, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «Фабрика карандашной дощечки».



Задолженность ООО перед налоговой службой составляет более 700 тысяч рублей. В добровольном порядке организация не произвела требуемых выплат, поэтому сотрудникам ФССП пришлось прибегнуть к предусмотренным законом мерам, позволяющим взыскать деньги принудительно.



Приставы отправились на фабрику, чтобы проверить имущественное положение организации-должника, и наложили арест на профессиональное оборудование. В акт описи и ареста имущества попали четыре станка, служащих для пиления досок, щитов, листовых материалов из металла, а также используемых для производства деревянных изделий.



Согласно утвержденному порядку реализации имущества, после оценки рыночной стоимости станки будут переданы на торги. Вырученные от продажи средства направятся в счет погашения задолженности в пользу взыскателя.

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