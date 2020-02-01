«Горьковка» приглашает пермяков на диктант

17:04 | 13.02.2020

16 февраля в 12:00 начнется встреча клуба «Экологическая культура». Участники узнают, как заниматься продвижением благотворительных проектов и общественных организаций в социальных сетях.



Специальные гости: Илья Лисняк, депутат Пермской городской Думы, эксперт в области медиа и социальных сетей с темой «Взаимодействие с сообществами и блогерами, выстраивание медиа-кампаний через интересные информационные поводы»; Ирина Форсюк, генеральный директор медиа-агентства «КУЛИЧ», руководитель крупнейшей региональной сети соцмедиа-сообществ с выступлением «Как формируется цена на рекламные публикации в популярных онлайн-сообществах на разных площадках и как получить размещение не за деньги»; Алеся Силка, редактор региональной сети соцмедиа-сообществ, «Особенности подачи контента в соцсетях и как его правильно сгенерировать, чтобы привлечь внимание. Особенности контента и аудитории Вконтакте и Телеграм». Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 16+.



17 февраля в 12:00 состоится этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку».



Акция проходит ежегодно с 2017 года, посвящена Дню коми-пермяцкого языка. Учредители и организаторы: министерство по делам Коми-пермяцкого округа, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» и ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева».



Диктант позволяет проверить знание коми-пермяцкого языка. Предварительная регистрация не требуется. 17 февраля – День коми-пермяцкого языка, учрежден указом губернатора Пермского края в 2010 году в целях популяризации коми-пермяцкого языка.



Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 12+.

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