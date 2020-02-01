День донора «на выезде» пройдет в Кировском районе Перми

17:50 | 12.02.2020

20 февраля выездная бригада Пермской краевой станции переливания крови развернет свою работу в ТОС «Новый январский» (улица Шишкина, 3). Врачи будут принимать доноров с 09:30 до 12:00.



Любой желающий, не имеющий противопоказаний к донорству, сможет стать донором крови. Организатором акции выступает Пермская краевая станция переливания крови при поддержке министерства здравоохранения Пермского края.



Для участия в акции необходимо соблюсти простые условия:



1.Прийти 20 февраля с 09:30 до 12:00 в ТОС «Новый январский» (улица Шишкина, 3);



2.Соблюдать диету и питьевой режим: не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. В день сдачи крови позавтракать с соблюдением диеты, натощак кровь сдавать не нужно;



3.Не забыть с собой паспорт (оригинал) с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев. Если у вас есть временная регистрация – важно взять ее с собой.

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