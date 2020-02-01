В Перми начинают демонтировать новогоднюю иллюминацию

14:00 | 12.02.2020

Элементы новогоднего оформления будут демонтировать постепенно. Ледовый городок на эспланаде проработает до 1 марта.



В 2019 году правительство Пермского края выделило дополнительные средства на новые инсталляции для усиления центрального Новогоднего маршрута и создания новых маршрутов в Кировском и Мотовилихинском районах. Впервые было выполнено комплексное проектирование и устройство сразу трех кварталов эспланады, оформлена входная группа аэропорта.



Все это способствовало значительному росту количества посещений новогодних локаций и мероприятий по сравнению с прошлым годом. Если в прошлый зимний сезон трафик составил порядка 1 млн человек, то в этом году – уже более 1,3 млн человек стали участниками новогодних событий и посетителями городских локаций.



С 10 февраля начался постепенный демонтаж элементов новогоднего оформления, ледовых городков в районах. Главный ледовый городок «Легенды древней Пармы» проработает до Масленицы – до 1 марта. Здесь состоится итоговое праздничное мероприятие, после чего зимний сезон завершится и в городке.

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