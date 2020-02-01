Пермяков приглашают заняться скандинавской ходьбой

12:57 | 12.02.2020

В ТОС «Водники» организована группа, в которой занимаются от 15 до 18 человек. Каждый понедельник, среду и субботу все желающие приглашаются по адресу: улица Капитана Пирожкова, 40. Начало занятий в 14:00.



Организаторами группы здоровья являются активисты территориального общественного самоуправления «Водники».



Как рассказали организаторы, скандинавская ходьба имеет спортивно-оздоровительную направленность для занимающихся. Занятия не требуют дорогостоящего оборудования и проводятся на свежем воздухе в ближайшем лесу или парке, что создает дополнительные благоприятные условия для оздоровления.



Программа позволяет в сравнительно короткие сроки освоить технику ходьбы и методику подбора, а также регулирования нагрузки при проведении самостоятельных занятий. В среднем, одно занятие длится около 1 часа. Проведение совместных тренировочных занятий способствует увеличению двигательной активности, формированию навыков здорового образа жизни, является хорошим средством борьбы с избыточным весом, а также занятия помогают найти единомышленников, дают больше возможностей для неформального общения и времяпрепровождения.



Овладев техникой, жители смогут в дальнейшем тренироваться самостоятельно, используя разные маршруты для прогулок, постоянно поддерживая интерес к прохождению дистанции.



В ТОС «Водники» приглашают записаться в группу для совместных тренировок. По словам организаторов, они готовы научить новичков правильно ходить, правильно дышать и не простывать.



Напомним, 4 апреля на базе спортивного комплекса им. Сухарева пройдет фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Регистрация на мероприятие ведется на сайте https://беги.умный-спорт.рф/event/Festival.

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