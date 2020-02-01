Пермь: новости дня
12:57 | 12.02.2020
Пермяков приглашают заняться скандинавской ходьбой
Организаторами группы здоровья являются активисты территориального общественного самоуправления «Водники».
Как рассказали организаторы, скандинавская ходьба имеет спортивно-оздоровительную направленность для занимающихся. Занятия не требуют дорогостоящего оборудования и проводятся на свежем воздухе в ближайшем лесу или парке, что создает дополнительные благоприятные условия для оздоровления.
Программа позволяет в сравнительно короткие сроки освоить технику ходьбы и методику подбора, а также регулирования нагрузки при проведении самостоятельных занятий. В среднем, одно занятие длится около 1 часа. Проведение совместных тренировочных занятий способствует увеличению двигательной активности, формированию навыков здорового образа жизни, является хорошим средством борьбы с избыточным весом, а также занятия помогают найти единомышленников, дают больше возможностей для неформального общения и времяпрепровождения.
Овладев техникой, жители смогут в дальнейшем тренироваться самостоятельно, используя разные маршруты для прогулок, постоянно поддерживая интерес к прохождению дистанции.
В ТОС «Водники» приглашают записаться в группу для совместных тренировок. По словам организаторов, они готовы научить новичков правильно ходить, правильно дышать и не простывать.
Напомним, 4 апреля на базе спортивного комплекса им. Сухарева пройдет фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Регистрация на мероприятие ведется на сайте https://беги.умный-спорт.рф/event/Festival.
© «Вечерние ведомости»
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