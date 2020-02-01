Реконструкция дороги «Григорьевское – Постаноги» в Прикамье начнется в этом году

12:43 | 12.02.2020

В этом году начнется реконструкция автодороги «Григорьевское – Постаноги» в Нытвенском городском округе. Проект на ремонт уже готов, и он включает в себя и ремонт съездов к д. Зенки и д. Агапово. На самой дороге будет устроено покрытие переходного типа, обустроены автобусные остановки, установлено барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики. В населенных пунктах на дороге будет установлено освещение, уложены тротуары для пешеходов, а также будут переустроены объекты связи и линии электропередач.

Она обеспечивает транспортную доступность детских садов, школ, поликлиники и других социальных учреждений для жителей всего муниципалитета, а также грузоперевозки, в том числе перевозку товаров сельхозпредприятия ООО «Уралец».



В общей сложности будет отремонтировано 9,8 км. Средства на реконструкцию выделены из трех источников, в том числе из государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. В нее Пермский край вошел с этого года. Общая стоимость объекта 376, 4 млн руб.



Реконструкцию автодороги «Григорьевское – Постаноги» планируется выполнить в три этапа и завершить в 2022 году. Подрядная организация на реконструкцию автодороги будут выбрана по итогам торгов в марте этого года.



На 2020-2022 годы по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета на реконструкцию автодорог местного значения в Пермском крае будет выделено более 250 млн руб.

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