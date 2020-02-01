В Перми пройдет благотворительный забег «Лыжня добра»

13:37 | 11.02.2020

9 марта на лыжной базе «Южный» (улица Казахская, 71а) состоится благотворительный забег «Лыжня добра» в поддержку детей, больных муковисцидозом. Событие приурочено к Международному дню редких болезней.



Этот лыжный забег – благотворительная акция без соревновательных состязаний, где каждый участник станет победителем. К участию приглашаются все желающие – взрослые и дети, спортсмены и любители, семьи, а также детские и корпоративные команды.



Программа забега:



11:00 – регистрация и подготовка

12:00 – открытие забега

12:15 – старт 1 км

12:45 – детская анимационная программа «Движение без границ».



В пункте регистрации запланирована выдача сертификатов участникам и маек с номерами во временное пользование на период забега. На старте пройдет флешмоб в поддержку детей, которым трудно дышать. На финише каждый участник получит горячий чай и медаль от общества помощи инвалидам и больным муковисцидозом «МечтаЯжить».



Организаторами мероприятия выступают общество помощи инвалидам и больным муковисцидозом «МечтаЯжить», Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва и Ассоциация помощи детям с инвалидностью и ОВЗ. Поддержку оказывают Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, министерство физической культуры и спорта Пермского края.



Регистрация участников проходит на сайте RussiaRunning https://russiarunning.com/event/5c46389a-1ff1-4097-81ec-a3d90756501a. Регистрация командного участия по телефону – 8-912-88-11-725 (МечтаЯжить).



Все собранные средства будут направлены на приобретение дыхательных тренажеров и лечебного питания для детей, больных муковисцидозом, подопечных организации «МечтаЯжить».

© «Вечерние ведомости»