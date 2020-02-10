Станки LEADWELL будут представлены на «ТехноЯрмарке 2020»

10:22 | 11.02.2020

13 февраля в Перми в рамках 5-го межрегионального промышленного форума «ТехноЯрмарка 2020» состоится презентация оборудования Тайваньского производителя LEADWELL.

Компания была основана в 1980 году, за 40 лет успешного развития стала одним из крупнейших производителей металлообрабатывающего оборудования. Линейка станков включает в себя фрезерные и токарные обрабатывающие центры с ЧПУ, обеспечивающие высокую жёсткость обработки заготовок в тяжёлых режимах точения.

Во время промышленного форума представители компании LEADWELL совместно со специалистами «ПРОМОЙЛ» продемонстрируют комплексную обработку детали «зубчатое колесо», включая нарезание зубьев и шлицев, на токарном станке с ЧПУ модели LTC25iLM с инструментальной системой ВМТ65. У вас будет возможность лично убедиться в качестве обработки, а также задать интересующие вопросы представителям завода-производителя. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.техноярмарка.рф или позвонить по телефону 8 800 700 2191.

До встречи на «ТехноЯрмарке 2020».

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