Прокуратура Перми проведет прямую линию по работе УК и ТСЖ

15:21 | 10.02.2020

12 февраля с 11:00 до 12:00 в городском call-центре состоится прямая линия с участием представителей прокуратуры Перми.



Пермяки смогут задать вопросы по вопросам взаимоотношений с управляющими организациями, проведению капитального ремонта общедомового имущества.



Звонки будут приниматься по телефону 2-059-059.

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