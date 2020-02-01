Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края

13:28 | 10.02.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя правительства Пермского края.



Напомним, после перехода Максима Решетникова в федеральное Министерство экономического развития и.о. председателя правительства была Ольга Антипина.



Указ вступил в силу 8 февраля.

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