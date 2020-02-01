Пермь: новости дня
13:20 | 10.02.2020
Порядка 100 тысяч пермяков перешли на оплату транспортными картами и льготными проездными
Продажа транспортных карт началась 1 декабря. За первые два месяца, по уточненным данным, было продано около 13 тысяч карт. 1 февраля с введением тарифного меню и возможностью экономить на проезде в общественном транспорте спрос на транспортные карты значительно возрос.
Администрация Перми приняла решение увеличить количество точек продаж, было достигнуто соглашение с руководством сети магазинов «СемьЯ» о временном бесплатном распространении транспортных карт с оплатой баланса 120 рублей через все магазины сети. Эта мера помогла удовлетворить пиковый спрос пассажиров общественного транспорта. Если 5 февраля через сеть магазинов было реализовано более 9 тысяч транспортных карт, то сейчас уровень продаж пошел на спад: 9 февраля было продано около тысячи карт. Всего же на сегодняшний день обладателями транспортных карт стали 55 тысяч человек. Совершено 94 233 операций пополнений на общую сумму 19 164 495,67 рубля. Еще 46 тысяч горожан пользуются льготными проездными документами. Кроме того, в среднем порядка 75 тысяч операций по оплате проезда в будний день совершается банковской картой. Таким образом, уровень оплаты безналичным способом сегодня достигает 32-33%. Чаще всего пассажиры используют транспортную карту как «электронный кошелек». Также среди пермяков популярен проездной на 60 поездок, им пользуется 509 человек. На втором месте проездной на 1 месяц, его купил 251 человек. Еще 23 пассажира приобрели безлимитный проездной на год.
Напомним, приобрести карту можно в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах» во всех районах города, а также в 64 магазинах сети «СемьЯ».
© «Вечерние ведомости»
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