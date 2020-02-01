Пермская спортивная пара выиграла первенство России по фигурному катанию

13:06 | 10.02.2020

На первенстве России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат показали победители юношеских Олимпийских игр 2020 года и финала юниорского Гран-при сезона-2019/2020 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Тренируются спортсмены под руководством Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой.



Бронзовые медали завоевала еще одна пара из Перми - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (тренер Алексей Меньшиков).



Все призеры стабильно выступили как в короткой, так и в произвольной программе.

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