Пермь: новости дня
13:03 | 10.02.2020
В Прикамье развернут штаб по предупреждению распространения коронавируса
На заседании правительства Пермского края принято решение о расширении полномочий оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Теперь в нее входят представители МЧС и МВД по Пермскому краю, которые при необходимости смогут владеть необходимой информацией о распространении инфекции и принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей Прикамья.
Штаб также контролирует состояние жителей региона, прилетевших из Китая. В конце января несколько человек вернулись в Прикамье из Китая, сейчас все они находятся под наблюдением врачей лечебных учреждений края. Наблюдение продолжится в течение всего инкубационного периода инфекции (14 дней с момента возвращения из КНР). По данным министерства здравоохранения Пермского края, все прилетевшие пермяки чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания не выявлено.
Отметим, специалистами министерства здравоохранения совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю утвержден план мероприятий по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса в Прикамье. Например, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.
В международном аэропорту «Большое Савино» проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
Гражданам, прибывшим из КНР, при появлении симптомов острых респираторных инфекций (ОРВИ) в течение 14 дней после прибытия необходимо не заниматься самолечением, обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (вызвать врача на дом) для проведения обследования на коронавирусную инфекцию и назначения лечения.
Граждане, прибывшие из КНР без симптомов ОРВИ, в течение 14 дней после прибытия могут обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования на коронавирусную инфекцию, телефоны для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.
Для профилактики коронавируса воспользуйтесь рекомендациями во время путешествия:
- уточните эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок;
- не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- используйте средства защиты органов дыхания (маски);
- мойте руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью в лечебные организации, не допускайте самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации необходимо информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
Также специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Пермского края рекомендуют пермякам воздержаться от поездок в Китай в целях исключения рисков заболевания новым вирусом. При первых подозрениях на данное заболевание рекомендуют незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.
© «Вечерние ведомости»
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