Неделя в Перми будет относительно теплой

12:28 | 10.02.2020

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, снег. Сегодня, 10 февраля, днем в Перми будет около -7°C, ночью – до -11°C.



Завтра столбик термометра поднимется до -4°C, ночью – около -10°C. В среду, 12 февраля, ожидается около -5°C. В четверг температура будет такой же, вероятен слабый снег. В пятницу будет около -6°C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного похолодает.

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