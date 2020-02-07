Пермь: новости дня
04:34 | 9.02.2020
Кураторы проекта «Золотой резерв» обсудили актуальные вопросы в формате open space
Напомним, в 2019 году городской проект «Золотой резерв» стал победителем в номинации «Развитие человеческого капитала» в конкурсе лучших социально-экономических практик регионов, организованном Агентством стратегических инициатив. Более 100 кураторов обсудили актуальные вопросы и обменялись опытом для совместного поиска ответов.
- Этот проект уникален для детей. Участие в нем дает возможность школьникам получить ежегодную премию главы города, что престижно само по себе. У родителей нашей школы проект вызывал некоторые вопросы, но в 2019 году 7 учеников стали победителями проекта и получили премию главы города. На ежегодной родительской конференции мы рассказали об этом важном для нас событии, поделились опытом работы в системе электронного портфолио школьника. После этого отношение к проекту поменялось не только у родителей, но и у самих детей, - отметил куратор проекта «Золотой резерв» в школе №55 Илья Пищальников.
На встрече были подняты темы продвижения участников проекта «Золотой резерв», заключения соглашений с социальными партнерами и сопровождения детей в рамках этих соглашений, заполнения электронного портфолио школьника. Кураторы проекта «Золотой резерв» смогли получить практический опыт по его продвижению в своем учреждении.
- Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети не уезжали из родного города, чтобы у них были перспективы карьерного роста. А проект «Золотой резерв» помогает показать детям возможности города, - прокомментировала куратор проекта в школе №83 Лилия Глухова.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
04:33 | 9.02.2020
Почти 100 предпринимателей вышли на экспорт при поддержке пермского Центра экспорта
15:24 | 8.02.2020
В одном из цехов «Уралмашзавода» произошёл пожар
14:40 | 8.02.2020
На Уралмаше участие в «Лыжне России» приняли более 2000 человек
14:13 | 8.02.2020
Бюджет Свердловской области должен увеличиться вдвое к 2030 году
13:20 | 8.02.2020
В столице Урала пройдёт акция «Дарите книги с любовью»
11:28 | 8.02.2020
В екатеринбургской школе избили десятилетнюю девочку
10:48 | 8.02.2020
В центре Екатеринбурга пройдёт масштабная стоматологическая акция
09:33 | 8.02.2020
В Екатеринбурге прошёл семинар по противодействию экстремизму
20:45 | 7.02.2020
Посетителям екатеринбургских торговых центров подарили огнетушители
20:33 | 7.02.2020
В Екатеринбурге малолетний ребенок спас свою мать от супруга с ножом
19:36 | 7.02.2020
Евгений Куйвашев вручил Демидовскую премию выдающимся свердловчанам
18:37 | 7.02.2020
В Перми посетители бесплатных катков могут выиграть коньки
18:26 | 7.02.2020
Максим Решетников о реализации проектов в Прикамье: «Призываю всех ответственных не расслабляться»
18:18 | 7.02.2020
На улицах Екатеринбурга образовались сильные заторы
18:06 | 7.02.2020
В Екатеринбурге обсудили меры противодействия экстремизму
17:47 | 7.02.2020
В Свердловской области 92% детей-сирот воспитываются в семьях
17:19 | 7.02.2020
Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» возвращается в Екатеринбург
17:00 | 7.02.2020
Спортсмена из Челябинска избрали послом престижного турнира
16:42 | 7.02.2020
Жителю Режа за убийство дали 12 лет строгого режима
15:37 | 7.02.2020
В Свердловской области нет ни одного больного коронавирусом
15:16 | 7.02.2020
В 2019 году с должников за тепло в Прикамье взыскали 150 млн рублей
15:10 | 7.02.2020
На дорогах гололёдица: погода на Среднем Урале на выходные
14:47 | 7.02.2020
В Екатеринбурге загорелось производственное здание с пластмассой
14:31 | 7.02.2020
В столице Урала за 45 миллионов продают пентхаус в стиле барокко