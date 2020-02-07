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04:34 | 9.02.2020

Кураторы проекта «Золотой резерв» обсудили актуальные вопросы в формате open space

В Историческом парке «Россия - моя история» прошел семинар по вопросам реализации приоритетного проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Золотой резерв».

Напомним, в 2019 году городской проект «Золотой резерв» стал победителем в номинации «Развитие человеческого капитала» в конкурсе лучших социально-экономических практик регионов, организованном Агентством стратегических инициатив. Более 100 кураторов обсудили актуальные вопросы и обменялись опытом для совместного поиска ответов.

- Этот проект уникален для детей. Участие в нем дает возможность школьникам получить ежегодную премию главы города, что престижно само по себе. У родителей нашей школы проект вызывал некоторые вопросы, но в 2019 году 7 учеников стали победителями проекта и получили премию главы города. На ежегодной родительской конференции мы рассказали об этом важном для нас событии, поделились опытом работы в системе электронного портфолио школьника. После этого отношение к проекту поменялось не только у родителей, но и у самих детей, - отметил куратор проекта «Золотой резерв» в школе №55 Илья Пищальников.

На встрече были подняты темы продвижения участников проекта «Золотой резерв», заключения соглашений с социальными партнерами и сопровождения детей в рамках этих соглашений, заполнения электронного портфолио школьника. Кураторы проекта «Золотой резерв» смогли получить практический опыт по его продвижению в своем учреждении.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети не уезжали из родного города, чтобы у них были перспективы карьерного роста. А проект «Золотой резерв» помогает показать детям возможности города, - прокомментировала куратор проекта в школе №83 Лилия Глухова.

© «Вечерние ведомости»

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