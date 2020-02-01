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18:37 | 7.02.2020

В Перми посетители бесплатных катков могут выиграть коньки

В рамках проекта городской администрации «Ледовый сезон» объявлен конкурс на лучшую фотографию в социальной сети. В конкурсе участвуют фотографии, сделанные на любом из 8 муниципальных катков.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо вступить в группу «ВКонтакте» https://vk.com/ice_season, сфотографироваться на одном из 8 открытых муниципальных катков, выставить фото на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ледовыйсезон2020 (при этом страница должна быть открыта), указать геолокацию и получать «лайки».

Победитель определится по количеству «лайков». В день закрытия сезона он станет счастливым обладателем новых коньков от партнера проекта – магазина «Евроспорт». О точной дате закрытия сезона будет объявлено дополнительно. Также на каждом катке будут проходить свои конкурсы с приятными призами.

Напомним, в этом году покататься на коньках бесплатно можно на муниципальных катках: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году стал каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Пользоваться бесплатно этими катками все желающие могут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. Их можно посещать со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым, за исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс.

© «Вечерние ведомости»

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