В районах Перми начался временный ремонт дорог литым асфальтобетоном

13:15 | 7.02.2020

Многократные переходы температуры через ноль негативно сказываются на состоянии покрытия. Профилактический ремонт позволяет сохранить дорожное полотно в межсезонье. В этом году из-за аномально теплой зимы его начали раньше обычного.



С начала недели подрядные организации проводили профилактические работы на дорогах во всех районах города. В Ленинском районе ремонтная бригада работала на проезжих частях улиц Ленина, Петропавловской, Комсомольском проспекте, на путепроводе в районе Соснового бора и станции «Блочная». В ближайшее время планируется ямочный ремонт на улицах Достоевского, Монастырской, Газеты Звезда.



В Дзержинском районе выполнен ремонт литым асфальтом улиц Подлесной, Василия Каменского, Переселенческой, Окулова, Зои Космодемьянской и ряда других.



Такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, вызванных перепадами температуры.



- Нужно понимать, что это временная мера, которая позволяет не допускать дальнейшего разрастания повреждений. Обычно мы начинаем проводить эти работы в начале марта, но в этом году зима аномально теплая – перепады температур негативно сказываются на состоянии дорог, поэтому уже сейчас необходимо проводить первые ремонтные работы, - отметил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.



В Свердловском районе работы проведены на Комсомольском проспекте, улице Соловьева, а также на улицах микрорайона Громовский. При установлении подходящих погодных условий ремонт продолжится и в других районах города.



Специалисты советуют использовать в межсезонье литой асфальтобетон для проведения ямочного ремонта, поскольку исключительные адгезионные свойства и водостойкость литого асфальта обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности.



При производстве литого асфальтобетона битум нагревают до 160-180 градусов, минеральные компоненты – до 190-240 градусов. На выпуске температура асфальтобетонной смеси достигает 180-200 градусов. Затем смесь транспортируется в специальных термос-бункерах при непрерывном перемешивании.



Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия – установится положительная температура воздуха.

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