На «Лыжню России 2020» в Перми можно будет добраться бесплатно

13:06 | 7.02.2020

8 февраля, в день проведения самой масштабной лыжной гонки «Лыжня России», в Перми будет организована доставка участников к месту соревнований.



Автобусы будут ходить каждые 10 минут с 9:30 до 15:30 - от остановки «Площадь восстания» (ул. Соликамская – «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно. Без оплаты за проезд. Обращаем внимание на отдельное место остановки автобусов участников «Лыжни России 2020». В этом году лыжная гонка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Напомним, с 06.00 до 16.00 8 февраля вводится полный запрет движения транспортных средств по улице Спортивной от улицы Панова до СК «Пермские медведи», также вводится ограничение движения по ул. Панова до ул. Лядовской для всех транспортных средств за исключением городского пассажирского транспорта.



Также по этим улицам будет запрещена стоянка и парковка личного автотранспорта. Но организаторы предлагают отказаться от личного транспорта и добраться до СК «Пермские медведи» общественным транспортом.



Добавим, что регистрация на «Лыжню России» продлится до 7 февраля включительно на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края http://www.sport.permkrai.ru/.



До 7 февраля заявку можно подать с 14.00 до 19.00 по адресам: Дворец спорта «Орленок», ул. Сибирская, д. 47 (здесь можно подать коллективную заявку); УДС «Молот», ул. Лебедева, д. 13; СК им В.П. Сухарева, шоссе Космонавтов, д. 158А, здание Универсального манежа; СК «Прикамье», Ласьвинская, 1.



Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.

© «Вечерние ведомости»