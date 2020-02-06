Выходные в Перми будут холодными

12:40 | 7.02.2020

Сейчас в столице Прикамья -9 градусов, пасмурно. Сегодня, 7 февраля, днем в Перми ожидается около -10°C, ночью – до -17°C.



Завтра столбик термометра покажет -11°C, ночью похолодает до -23°C. В воскресенье, 9 февраля, ожидается -14°C, ночью температура упадет до -27°C. Потепление, по предварительным прогнозам, придет в понедельник.

© «Вечерние ведомости»