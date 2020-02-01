Исполнять обязанности губернатора Прикамья будет Дмитрий Махонин

21:23 | 6.02.2020

Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Предыдущая должность чиновника - начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России; ранее он руководил Пермским УФАС.



Указом президента Дмитрий Махонин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором.

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