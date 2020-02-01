В Перми на шоссе Космонавтов построят подземные переходы и двухуровневые развязки

17:48 | 6.02.2020

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края завершило проектирование реконструкции шоссе Космонавтов на участке от ул. Свиязева до моста через р. Мулянку. Сейчас проект проходит государственную экспертизу. На участке в 1,6 км краевые власти планируют расширить дорогу, построить тротуары, два подземных пешеходных перехода, заменить освещение, реконструировать мост через реку Мулянку. На пересечении шоссе с улицами Оверятской и Промышленной предусматривается строительство двухуровневой развязки.



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, она повысит комфорт въезда в город: «Шоссе Космонавтов – это западные ворота г. Перми. Интенсивность движения по автодороге очень высокая. Реконструкция трассы и развязка в двух уровнях существенно стабилизируют транспортные потоки и уменьшат автомобильные пробки. Реконструкцию ш. Космонавтов планируем продолжить и дальше». В этом году также планируется реконструировать кольцевую развязку на ш. Космонавтов в районе старого аэровокзала.



Напомним, в прошлом году были завершено спрямление разворотов на шоссе Космонавтов от моста через р. Мулянку до аэропорта Большое Савино. Дорожно-строительные работы проводились в течение года на участке автодороги протяженностью 6,5 км. На этих участках радиусы кривых и длина переходно-скоростных полос были увеличены до нормативных значений, что повысило безопасность и комфортность движения автотранспорта. В общей сложности в прошлом году, в том числе за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано более 900 км дорог и построено 35 км - новых.

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