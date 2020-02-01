Пермских кулинаров приглашают принять участие в международном молодежном профессиональном конкурсе

17:42 | 6.02.2020

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых молодых профессионалов в индустрии питания, повышение престижа рабочих профессий, создание условий для профессионального и творческого роста студентов.



Конкурс состоится 15 апреля в Нижнем Новгороде. Заявки на участие в конкурсной программе принимаются в номинациях «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Арт-класс» (экспозиция художественных работ из пищевых материалов) до 1 марта.



В жюри конкурса – независимое профессиональное жюри, состоящее из шеф-поваров и шеф-кондитеров предприятий ресторанного бизнеса.



Организаторами мероприятия стали выступают министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.



Заявки на конкурс необходимо отправлять по адресу: kafedra.top-2011@mail.ru, координатор – Кузнецова Ирина Анатольевна, 8-903-608-69-00.

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