Пермь: новости дня
15:36 | 6.02.2020
Благодаря господдержке детям в Прикамье начали выдавать на дом аппараты ИВЛ
По данным главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной помощи детям Светланы Барановой, в регионе уже закуплено 10 аппаратов, которые постепенно будут выдаваться подопечным фонда «Дедморозим». Ранее подобное медоборудование выдавалось в регионе только благодаря тысячам неравнодушных людей, при поддержке которых была создана Служба проката медтехники фонда. Если такое оборудование требуется ребенку на длительный срок, то оно закупается фондом за счет благотворительных средств через адресные сборы.
«В прошлом году в стране появился ряд нормативных документов федерального уровня, которые регламентируют передачу оборудования. На основании распоряжения губернатора Пермского края началась передача приборов, закупленных за счет федеральных средств. Это происходит так: врач по респираторной поддержке выездной патронажной службы Детской клинической больницы №13 осматривает ребенка и оценивает его потребность в медоборудовании, затем составляются необходимые документы. Приборы передаются в семью, родители обучаются его использованию. Информация о нуждающихся в оборудовании детях поступает от специалистов Службы качества жизни фонда «Дедморозим». Передача закупленных за счет бюджета приборов для постоянного использования позволит освободить оборудование Службы проката медтехники «Дедморозим» и передать его в другие семьи, которые нуждаются в помощи», - отмечает Светлана Баранова.
В текущем году в Прикамье за счет средств федерального бюджета в размере свыше 40 млн рублей планируется закупка еще более 200 устройств для респираторной поддержки тяжелобольных детей – от пульсоксиметров до аппаратов ИВЛ. До тех пор, пока оборудование не будет передано в семьи, «Дедморозим» продолжит обеспечивать их всем необходимым за счет благотворительных средств, поясняют в пресс-службе фонда.
«Оборудование передается семьям с тяжелобольными детьми для использования на дому, чтобы спасти, сохранить и повысить качество их жизни, – объясняет Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим». – Высокотехнологичные аппараты позволяют детям с неизлечимыми заболеваниями жить в окружении близких людей, а не в палате реанимации. Для этого специалисты Служб качества жизни и проката медтехники фонда «Дедморозим» настраивают приборы, обучают родителей их использованию, обеспечивают расходными материалами и организуют медицинское сопровождение».
Как только купленное за счет бюджета оборудование будет фактически передано нуждающимся ребятам, «Дедморозим» закроет сборы, которые велись на покупку этой техники ранее, но продолжит поддерживать семьи. Пожертвования будут направлены на обеспечение медтехники и детей расходными материалами, поскольку их стоимость в год может достигать стоимости самих аппаратов.
Отметим, развитие системы здравоохранения является одной из приоритетных задач правительства Пермского края. Только за 10 месяцев 2019 года закуплено более 300 единиц современной медтехники на сумму 1,1 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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