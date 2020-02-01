Пермь: новости дня
12:34 | 6.02.2020
В Перми в Черняевском лесу пройдет экологический забег для школьников
К участию приглашаются ученики 9-11 классов образовательных учреждений Индустриального района. В составе каждой команды – 6 человек. Школа может выставить до двух команд. Ребятам предстоит пройти забег-квест по экологической тропе «Дорога домой». На протяжении всего маршрута участники будут выполнять эколого-ориентированные квест-задания на станциях. Протяженность маршрута – 2 км. Подведение итогов и награждение команд запланировано в 16:40.
– «Эко-забег» – это увлекательный квест под открытым небом, где команды будут выполнять задания экологической направленности, проверять свои знания, испытают выносливость, проявят креативность и стремление к победе. Важно не только любить свою страну и свой город, но и заботиться о нем. Во время забега участники смогут узнать, почему важно и нужно сокращать использование вещей одноразового применения, как долго будет разлагаться бутылка, выброшенная мимо мусорной урны, как вести себя в лесу, чтобы не навредить, а также проверят свои знания о природе Пермского края, – рассказали организаторы мероприятия, актив местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Индустриального района Перми.
© «Вечерние ведомости»
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