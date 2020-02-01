В Перми с начала года на автодозвон поставлено 3936 номеров

14:24 | 5.02.2020

С расклейщиками незаконных объявлений в Перми борются с помощью автодозвона. Для того чтобы исключить свой номер из базы, нужно устранить нарушение.



Для борьбы с нарушителями Правил благоустройства, которые засоряют город незаконными объявлениями, с октября прошлого года работает автодозвон. Специалисты административно-технической инспекции администрации Перми при обнаружении самовольно размещенной информации фотографируют такие объявления, а затем направляют снимки в службу по автоинформированию, которая подключает абонента, указанного в незаконных объявлениях, к автодозвону. Он проводится ежедневно с 08:30 до 20:30 с различными временными интервалами. В голосовом сообщении указывается, что совершено административное правонарушение, а также дается информация, что нужно сделать для исключения номера из базы автодозвона. Для прекращения автодозвона авторам объявлений необходимо устранить нарушение и обратиться в административно-техническую инспекцию по адресу: улица Нефтяников, 5 с соответствующим заявлением.



За время работы система автодозвона признана действенной и эффективной мерой. Только за январь в инспекцию обратилось около 150 правонарушителей с заявлением о снятии их абонентских номеров с системы автодозвона. Более 1,5 тысячи нарушений устранено силами различных организаций и балансодержателями. Нарушители допустили размещение различного рода объявлений, указателей, афиш, агитационных материалов.



Напомним, что сотрудники административно-технической инспекции ежедневно обходят закрепленную за ними территорию. Выявляют нарушения в зонах ответственности хозяйствующих субъектов, например, магазинов и кафе, а также управляющих и подрядных организаций. По всем замечаниям выдаются уведомления, ставится на контроль их исполнение.



Если у жителей есть жалобы по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Если возникают замечания по работе подрядных организаций, можно обращаться в МКУ «Благоустройства администраций районов Перми».

© «Вечерние ведомости»