Тарифное меню для пермских льготников стало еще удобнее

13:26 | 5.02.2020

5 февраля в администрации Перми состоялась встреча со студенческим сообществом, посвященная преимуществам тарифного меню, которое вступило в силу с 1 февраля.



Встречу провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. Также в обсуждении приняли участие начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, студенты, председатели профсоюзов Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Пермского государственного медицинского университета, пермского филиала Высшей школы экономики, Пермского строительного колледжа.



- Мы надеемся, что вы поможете нам распространить информацию о тарифном меню среди всех студентов ваших образовательных учреждений. Также совместно с вами мы должны контролировать работу наших перевозчиков – смотреть, как работают кондукторы и водители, насколько чистые кузов и салон автобуса. Это наша с вами гражданская позиция, - обратилась к ребятам Людмила Гаджиева.



Напомним, с 1 февраля в Перми вступило в силу тарифное меню, которое позволяет экономить деньги при оплате проезда в общественном транспорте. При наличной и безналичной оплате проезда применяется дифференцированный тариф. Так, за наличный расчет стоимость проезда составляет 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обходится в 24 рубля.



При этом городские власти предусмотрели возможность экономии денежных средств при регулярном использовании общественного транспорта. Изменения предусмотрены в части льготных проездных документов для школьников, студентов и пенсионеров: срок действия проездного будет равен одному месяцу с момента его пополнения, а не с первого по последнее число, как было ранее. Это будет особенно удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы и проездным в этот период не пользуются.



Кроме того, для школьников и студентов стали доступны безлимитные проездные, которые позволят активно посещать секции и внеклассные занятия. Также для льготных проездных документов снижено минимальное количество поездок, которое можно приобрести – с 60 до 30 единиц.



На текущий момент среди студентов и школьников популярен проездной на 60 поездок. В таком случае стоимость одной поездки составляет около 18 рублей. На втором месте – проездной на 30 поездок, при стоимости одной поездки – около 16 рублей. Также за первые дни действия тарифного меню студентами и школьниками было приобретено около 1000 безлимитных проездных на месяц. Это говорит о том, что возможность, которую предоставили городские власти, оказалась востребованной.



Ребята задавали вопросы о возможности пересадок и оплаты банковскими картами на всех автобусных маршрутах, о способах пополнения проездных, о возможности пересадки без бумажного билета и восстановления карты в случае потери, о правах и обязанностях пассажиров и кондукторов.



Как пояснила замглавы администрации Перми, разницу при оплате проезда безналичным способом при установленном тарифе в 26 рублей перевозчики получают из бюджета в виде субсидий. Экономических мотивов брать наличные средства вместо безналичной оплаты нет.



- Встреча прошла весьма продуктивно. Тарифное меню – вещь необходимая, потому что во всех развитых транспортных системах она есть. Тем более, оно теперь стало еще удобнее. Во-первых, появился проездной на 30 поездок, которого раньше не было. Во-вторых, появление безлимита, который удобнее чем проездной на 120 поездок, - поделился мнением студент пермского филиала Высшей школы экономики Михаил Вшивков.



Также ребята отметили удобство оплаты банковской и транспортной картами, которые дают скидку.



Отметим, что подобный формат взаимодействия уже был отработан при обсуждении проекта новой маршрутной сети и получил положительный отклик участников. Подобные встречи планируется продолжить. Так, 6 февраля в 17:00 в администрации Перми (улица Ленина, 23, зал №2) состоится обсуждение с представителями профсоюзов предприятий.

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