Для пермских дошкольников пройдет техническая квест-игра

12:53 | 5.02.2020

6 февраля в детском саду №148 (улица Богдана Хмельницкого, 52а) для детей Кировского района состоится квест-игра «Лего – легко!». Она организована в рамках краевого проекта «Детский Техномир».



Как уточнили в департаменте образования администрации Перми, к участию приглашаются команды детских садов в составе двух воспитанников и одного педагога или родителя. Квест-игра основана на навыке работы с конструктором «Lego Education WeDo 9580» и STEM-набором «Робомышь». Участников ждет задание с прохождением маршрута по четырем игровым точкам: «Собери по схеме», «Алгоритм движения «Робомыши», «Собери половинку», «Собери по образцу». Ребятам предстоит сконструировать различные устройства по заданной схеме, а также самостоятельно составить программу для Робомыши, позволяющей ей пройти лабиринт. В каждой точке будут одновременно соревноваться 2-3 команды.



Игра проводится для приобщения детей дошкольного возраста к техническому творчеству, популяризации технического конструирования как одного из методов развития дошкольников.

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