В этом году в Пермском районе по нацпроекту отремонтируют 11,3 км дорог

12:15 | 5.02.2020

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском муниципальном районе планируется отремонтировать и реконструировать 6 дорожных объектов общей протяженностью 11,3 км. Контракты на выполнение работ уже заключены. Это позволит подрядчикам своевременно приступить к работам и вовремя завершить сезон.



Планируется отремонтировать участки автодорог «Гамово - Заречная» (1,9 км), «Новые Ляды - Троица (участок Сылва - Троица)» (1,8 км), «Новые Ляды - Троица (участок Новые Ляды - Сылва)» (1,7 км), «Няшино - Восточный обход г. Перми» (1,8 км), «Городская свалка – Жебреи» (2 км), «Гамово - Шульгино» (2,1 км).



По итогам конкурса дорожно-ремонтными работами в Пермском районе будут заниматься три предприятия: ООО «Феникс-Групп», ООО «ДСК-Уралдорстрой» и ООО «ДСК-Магистраль». Все компании уже работали в рамках национального проекта на автодорогах Пермской агломерации.



Сумма всех контрактов – 100 млн рублей. В процессе торгов было сэкономлено 17,35 млн рублей.



В общей сложности в этом году в Прикамье планируется отремонтировать и реконструировать 35 объектов только по нацпроекту, инициированному президентом России Владимиром Путиным. В планах довести долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6% и снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, до 15,6%.



По итогам прошлого сезона в Пермском крае было отремонтировано более 900 км, проложено 35 км новых дорог. Напомним, министр транспорта РФ Евгений Дитрих поставил задачу всем регионам завершить контрактацию дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 1 марта 2020 года, чтобы с началом дорожно-ремонтного сезона начать полноценные работы.

© «Вечерние ведомости»