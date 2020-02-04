Пермь: новости дня
12:15 | 5.02.2020
В этом году в Пермском районе по нацпроекту отремонтируют 11,3 км дорог
Планируется отремонтировать участки автодорог «Гамово - Заречная» (1,9 км), «Новые Ляды - Троица (участок Сылва - Троица)» (1,8 км), «Новые Ляды - Троица (участок Новые Ляды - Сылва)» (1,7 км), «Няшино - Восточный обход г. Перми» (1,8 км), «Городская свалка – Жебреи» (2 км), «Гамово - Шульгино» (2,1 км).
По итогам конкурса дорожно-ремонтными работами в Пермском районе будут заниматься три предприятия: ООО «Феникс-Групп», ООО «ДСК-Уралдорстрой» и ООО «ДСК-Магистраль». Все компании уже работали в рамках национального проекта на автодорогах Пермской агломерации.
Сумма всех контрактов – 100 млн рублей. В процессе торгов было сэкономлено 17,35 млн рублей.
В общей сложности в этом году в Прикамье планируется отремонтировать и реконструировать 35 объектов только по нацпроекту, инициированному президентом России Владимиром Путиным. В планах довести долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6% и снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, до 15,6%.
По итогам прошлого сезона в Пермском крае было отремонтировано более 900 км, проложено 35 км новых дорог. Напомним, министр транспорта РФ Евгений Дитрих поставил задачу всем регионам завершить контрактацию дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 1 марта 2020 года, чтобы с началом дорожно-ремонтного сезона начать полноценные работы.
© «Вечерние ведомости»
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