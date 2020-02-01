Пермь: новости дня
14:36 | 4.02.2020
Власти Перми обсудят со студентами новое тарифное меню
Цель встречи – получить обратную связь от студентов, чтобы отладить систему работы пунктов продаж, а также обсудить новое тарифное меню и его преимущества.
Напомним, с 1 февраля в Перми вступило в силу тарифное меню, которое позволяет экономить деньги при оплате проезда в общественном транспорте. При наличной и безналичной оплате проезда применяется дифференцированный тариф. Так, за наличный расчет стоимость проезда составляет 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обходится в 24 рубля.
При этом городские власти предусмотрели возможность экономии денежных средств при регулярном использовании общественного транспорта. Изменения предусмотрены в части льготных проездных документов для школьников, студентов и пенсионеров: срок действия проездного будет равен одному месяцу с момента его пополнения, а не с первого по последнее число, как было ранее. Это будет особенно удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы и проездным в этот период не пользуются.
Кроме того, для школьников и студентов стали доступны безлимитные проездные, которые позволят активно посещать секции и внеклассные занятия. Также для льготных проездных документов снижено минимальное количество поездок, которое можно приобрести: с 60 до 30 единиц.
Подобный формат взаимодействия уже был отработан при обсуждении проекта новой маршрутной сети и получил положительный отклик участников. Такие встречи планируется продолжить с представителями профсоюзов предприятий.
© «Вечерние ведомости»
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