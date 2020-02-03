Пермь: новости дня
12:55 | 4.02.2020
Жители Прикамья смогут подать в МФЦ заявку на соцобслуживание на дому
Помимо приема заявлений на соцобслуживание, с этой недели многофункциональные центры предоставляют еще 6 новых услуг министерства социального развития Пермского края. Жители Прикамья смогут обратиться за назначением единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, выдачей направлений детям-инвалидам на стационарное социальное обслуживание в дома-интернаты. Кроме того, женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут прийти в любое отделение центра и подать заявление о предоставлении им временного приюта.
«В последние годы происходит постепенная передача услуг от министерства социального развития в МФЦ. В настоящее время в региональных центрах «Мои документы» уже предоставляется 72 социальные услуги. В этом году мы планируем подключить еще 42 вида услуг», - рассказал руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.
По итогам 2019 года услуги, связанные с мерами социальной поддержки, вошли в топ наиболее востребованных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Количество таких запросов в пермских МФЦ за год выросло на 71,92% - принято свыше 211,1 тыс. пакетов документов (в 2018 году – порядка 122,8 тыс.).
Чаще всего пермяки обращались в МФЦ с заявлениями на получение ежемесячных пособий на детей. По сравнению с 2018 годом таких запросов стало на 54,7% больше – принято почти 58 тыс. пакетов документов. Увеличилось количество обращений за субсидиями по оплате жилых помещений и коммунальных услуг – в 2019 году специалисты МФЦ приняли свыше 31,7 тыс. пакетов документов, рост на 27,9% (в 2018 году – 24834). А также число заявлений на получение статуса малоимущей семьи - за год принято почти 38 тыс. запросов.
Получить более подробную информацию о перечне услуг, предоставляемых в МФЦ Пермского края, можно по тел. 8 800 550 05 03, а также на сайте учреждения http://www.mfc-perm.ru/.
© «Вечерние ведомости»
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