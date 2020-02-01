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19:31 | 3.02.2020

Ремонт путепровода на Перми-1 начнется 4 февраля

Министерство транспорта Пермского края, администрация Перми и СвЖД утвердили план-график проведения ремонтных работ на аварийном путепроводе в районе железнодорожной станции Пермь-1. Это позволит обеспечить подъезд любого пассажирского транспорта к станции Пермь-1, в том числе автобусов большой вместимости.

Пермским регионом Свердловской железной дороги согласован проект производства работ по усилению аварийного путепровода 5А км. Городская администрация должна приступить к работам с 4 февраля. Работы будут производиться до 7 марта ежедневно в дневное время (продолжительностью 12 часов).

В Пермском регионе СвЖД отмечают, что все подготовительные работы по отключению контактной сети проведены в выходные.

Напомним, из-за аварийного состояния путепровода существуют ограничения проезда по нему большегрузного транспорта. Проведение противоаварийных мероприятий повысит надежность конструкций тоннеля, после чего по участку от ул. Монастырской до станции Пермь-1 смогут ходить большие автобусы.

© «Вечерние ведомости»

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