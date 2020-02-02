Прикамская саночница возглавила общий зачет Кубка мира

13:00 | 3.02.2020

В рамках седьмого этапа по санному спорту в Оберхофе состоялись соревнования у женщин. По сумме двух попыток чусовлянка Татьяна Иванова заняла второе место, набранные очки вывели ее на первое место общего зачета Кубка мира.



Лучший результат седьмого этапа показала немка Анна Беррайтер - 1:22,836. «Бронзу» завоевала американка Саммер Бритчер (1:22,940).



Прикамская саночница набрала 822 очка. У ее ближайшей преследовательницы немки Юлии Таубитц - 810. Третье место занимает еще одна россиянка Виктория Демченко, у которой 592 очка. В Оберхофе Демченко показала пятый результат.



Впереди на Кубке мира еще два этапа в Германии. Женщины выступят 22 и 29 февраля.



Татьяна Иванова родилась в Чусовом. Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. Шестикратная чемпионка Европы, обладательница четырех серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/16, бронзовый призер Кубка мира 2016/17.

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