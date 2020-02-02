Оттепель в Перми сменится похолоданием

12:55 | 3.02.2020

Сейчас в столице Прикамья -2 градуса, пасмурно. Сегодня, 3 февраля, днем в Перми будет около -1°C, во второй половине дня начнется снегопад; ночью – около -2°C.



Завтра днем снег прекратится, столбик термометра ненадолго поднимется выше нуля, к вечеру похолодает до -3°C; ночью ожидается ливневый снег, а затем понижение температуры. В среду, 5 февраля, будет около -5°C, ночью – около -10°C. В четверг ожидается около -12°C, ночью – до -20°C. В пятницу столбик термометра покажет -12°C. В выходные, по предварительным прогнозам, вероятны сильные снегопады, которые сменятся похолоданием.

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