Николай Новичков и Елена Шперкина поборются «За правду»

10:28 | 3.02.2020

Общественное движение «За правду» окончательно оформилось в одноименную партию – накануне состоялся ее учредительный съезд. В руководящие органы партии, которую вполне ожидаемо возглавил писатель Захар Прилепин, вошли двое представителей Прикамья.



Бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков избран членом ЦК партии, наблюдатели прочат ему место куратора избирательных кампаний. А директор пермской турфирмы «Валида» Елена Шперкина вошла в политсовет партии.

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