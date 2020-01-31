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06:09 | 2.02.2020

Пермский театр опера и балета стал первым в России партнером мирового университета «Моцартеум»

Пермский театр оперы и балета и университет Моцартеум в Зальцбурге заключили соглашение о сотрудничестве. Две институции объединят творческие и организационные усилия в сфере искусства и культуры. Пермская опера стала первым театром в России, с которым известный австрийский университет выступил в таком партнерстве.

В австрийском Зальцбурге подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским театром оперы и балета и Моцартеумом, одним из ведущих музыкальных университетов мира. Вуз готовит дирижеров, инструменталистов, вокалистов, режиссеров и менеджеров в сфере музыкального искусства. Один из самых известных выпускников Моцартеума — австрийский дирижер Герберт фон Караян.

Как пояснил генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, театр станет площадкой для практики студентов Моцартеума. «Это означает, что Пермская опера будет иметь возможность отбирать лучших артистов в свои проекты, обновляя кадровый резерв. Планируются совместные концерты и постановки оперных спектаклей, первый из которых будет выпущен уже в будущем сезоне. Пермская опера будет участвовать в постановке оперы «Милосердие Тита» Моцарта, которую университет организует в Зальцбурге также в этом году. Кроме того, Пермский театр будет продвигать русскую музыку: в недалеком будущем в Моцартеуме намерены поставить оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова и «Иоланта» Чайковского», - подчеркнул Андрей Борисов.

Сотрудничество институций предполагает проведение мастер-классов для студентов. Например, с вокалистами Моцартеума поработает руководитель оперной труппы пермского театра Медея Ясониди, с оркестром - главный дирижер Артем Абашев, главный режиссер Марат Гацалов — с молодыми режиссерами. Генеральный директор театра Андрей Борисов планирует читать лекции об антикризисном управлении в музыкальном театре, работать с молодыми продюсерами — на пространстве Международного Дягилевского фестиваля и пр.

В рамках соглашения университет и театр планируют также проведение совместных событий: творческих встреч и семинаров. Институции будут оказывать взаимную консультационную, методическую и другую помощь в освоении материала опер на немецком, итальянском и русском языках.

Напомним, в Перми запланировано строительство нового здания Театра оперы и балета. Это один из ключевых проектов преобразования краевой столицы к 300-летнему юбилею. Ранее планы по строительству новой сцены Максим Решетников презентовал Совету Федерации РФ и получил поддержку. Большая часть финансирования строительства будет выделена из федерального бюджета. Стоит отметить, что при поддержке краевых властей значительно расширяется техническая база Пермского театра оперы и балета. В частности, в январе этого года в театре была установлена новая акустическая ракушка, при создании которой учитывались особенности акустики зала и параметров сцены. Это предоставляет новые возможности не только для повышения качества звука, но и для освоения новых пространств и их вывода на уже совсем другой уровень. Особенно актуальна эта задача перед Дягилевским фестивалем, во время которого используются все возможности и ресурсы региона для проведения столь масштабных культурных событий международного значения.

© «Вечерние ведомости»

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