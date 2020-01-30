С начала зимнего содержания снежные полигоны приняли более 562 тысяч кубометров пермского снега

12:49 | 31.01.2020

Из-за аномально снежного января подрядчики серьезно увеличили объемы вывоза снежно-ледовых масс. В сутки специализированные полигоны принимают до 10 тысяч кубометров снега.



В Перми снова ожидаются сильные осадки. По прогнозам ученых ГИС-центра ПГНИУ, до первой половины дня 1 февраля может выпасть от 10 до 15 мм снега, таким образом, суммарное количество осадков в январе составит порядка 75 мм. Уже сейчас январь 2020 года можно назвать одним из самых снежных в XXI веке (более снежный январь был только в 2001 году).



Подрядным организациям поставлена задача минимизировать риски возникновения скользкости и использовать разные противогололедные реагенты, совершая весь цикл подсыпки и прометания улиц. Особое внимание необходимо уделять проблемным участкам – тротуарам, спускам, подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, перекресткам.



Стоит отметить, что в январе подрядчики серьезно увеличили объемы вывоза снега. По информации департамента дорог и благоустройства администрации Перми, за прошедшие сутки с территории города вывезено более 10 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания – более 562 тысяч кубометров. Количество техники, работающей на улицах днем, составляет порядка 190 единиц, а ночью – около 239, также уборку осуществляют около 300 рабочих днем и 150 – ночью.



Снег круглосуточно завозится транспортными средствами на специально оборудованные снежные полигоны, где работает спецтехника, которая сдвигает снежные массы и расчищает площадку для транспортных средств. Всего на территории Перми 5 таких полигонов, они размещены в разных районах. Площадь всех снежных полигонов составляет порядка 54 га, они могут вместить до 3 млн кубометров снега. Самый большой снежный полигон расположен на Сылвенском тракте, его площадь составляет 16,7 га, другие полигоны расположены в районе Адищевской ТЭЦ, на улице Промышленной, в Камской долине и на улице Магистральной.



В период осадков, выпадающих в пределах нормы, каждая снегосвалка принимает около 2 тысяч кубометров снега в сутки, в период снегопадов – до 10 тысяч кубометров снега в сутки.



Напомним, в городе продолжаются ежедневные рейды административно-технической инспекции по контролю за очисткой дворов, кровли от снега и льда. УК и ТСЖ выписываются уведомления об устранении нарушений. Также инспекторы проверяют качество уборки улично-дорожной сети и хозяйствующих субъектов.



Водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий, пешеходам выбирать обувь по сезону.

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