Открылся первый в Пермском районе спортивный детский сад

12:38 | 31.01.2020

В него пойдут 350 малышей.



В селе Култаево 30 января открылся новый детский сад «Егоза». Это позволит повысить уровень доступности дошкольного образования в Пермском районе.



В Пермском районе, как и во всем крае, ведется активная работа по строительству детских садов. «Уже открылись сады во Фролах и еще один - в селе Култаево. В ближайшее время завершится строительство детских садов в селе Лобаново, поселке Горный и деревне Кондратово», – прокомментировал Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края.



Площадь детсада «Егоза» превышает 5,7 тыс. квадратных метров. В здании три этажа и еще один подвальный. На прилегающей территории установлены качели, беседки, скамейки, игровые площадки.



По словам зампреда правительства Антона Клепикова, это первый спортивный детский сад в Пермском районе, при этом в крае сады с такой направленностью уже активно развиваются. Например, один из корпусов детсада «Эрудит» в Мотовилихинском районе Перми. «В воспитательном процессе будет уделяться особое внимание спорту. Для этих целей на территории сада обустроена спортивная площадка, в штат воспитателей принят инструктор по физической культуре, кроме того, внутреннее оформление сада выполнено в спортивной тематике», - отметил Антон Клепиков.



На строительство объекта было направлено 236,6 млн рублей, 110,1 млн рублей – из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Техническим заказчиком строительства учреждения выступило Управление капитального строительства Пермского края. В декабре работы на объекте были завершены, и краевая Инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям.



При поддержке нацпроектов «Образование» и «Демография» за два года (2019-2020 годы) планируется построить 25 детских садов. Из них на сегодня построены и введены 6. До конца этого года будут введены 19 детских садов на более чем 3000 мест. Напомним, к вводу в эксплуатацию готов детский сад в центре Перми.

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