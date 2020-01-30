Выходные в Перми будут снежными

12:28 | 31.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -2 градуса, пасмурно. Сегодня, 31 января, днем в Перми ожидается около -1°C, снег; ночью – до -7°C.



Снег продолжится и в выходные. Завтра столбик термометра покажет -2°C, в воскресенье, 2 февраля, – -4°C. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, возможны оттепель и дождь.

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